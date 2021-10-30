Оккупанты 19 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных
В субботу утром враг еще не стрелял.
В течение пятницы, 29 октября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды - около Новотошковского.
Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
РоSSийско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и дважды - возле Павлополя.
Также недалеко от Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.
"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро субботы, 30 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, на днях оккупанты полтора часа держали наблюдателей ОБСЕ возле Станицы Луганской: "проверяли" у них багаж и требовали диппаспорта.