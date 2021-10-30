Оккупанты 19 раз нарушили "тишину", ранены пятеро украинских военных

В субботу утром враг еще не стрелял.

В течение пятницы, 29 октября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды - около Новотошковского.

Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

РоSSийско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и дважды - возле Павлополя.

Также недалеко от Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

"Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро субботы, 30 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.