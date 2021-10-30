В Украине планируется ужесточить наказание за подделку и использование COVID-документов

За многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить до 8 лет лишения свободы.

В Украине планируется усилить ответственность за изготовление и использование поддельных COVID-документов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Радуцкого, за многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов будет грозить до 8 лет лишения свободы. Наказание увеличат также и за использование таких "документов".

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов - это до 8 лет лишения свободы. Это что касается тех, кто производит. Для тех, кто пользуется, там административная ответственность также усиливается, там (штраф - ред.) за 50 тысяч гривень", - заявил Радуцкий.

Напомним, ранее в октябре полиция отчиталась о выявлении около 200 поддельных COVID-документов в течение недели.