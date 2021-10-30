Полиция заказала фейковые ковидные документы на имя Савика Шустера

С помощью поддельных ПЦР-теста и сертификата вакцинации разоблачили мошенников.

Полиция заказала фальшивые COVID-сертификаты на имя Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщили в МВД.

“Два поддельных документа для Савика Шустера. Принес на эфир копии фейкового ПЦР-теста и сертификата вакцинации, демонстрирующих отклонение дельцов от моральных ориентиров. Савик вел эфир из Италии и не смог добраться до Украины, потому что получил положительный тест на коронавирус, а правоохранители, в рамках контрольной закупки, смогли купить ему отрицательный тест и еще и прививочный сертификат”, – сказал он.

По словам Енина, все виновники были идентифицированы и арестованы.

“Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уж не говоря о том, что выбор вроде же очевиден: либо получить 250 евро за подделки, либо возможность получить 6 лет тюрьмы. Угрожает неволя и врачам, которые стали друзьями мошенников”, – добавил чиновник.

Енин подчеркнул, что все, кто хочет получить такие поддельные сертификаты и тесты, должны помнить, только за неделю открыто 100 уголовных производств.

Также постоянно работают более 1 200 мониторинговых мобильных групп, проверяющих COVID-документы на подлинность. Кроме того, постоянно ведется поиск дельцов и их заказчиков по всем форумам, чатам, закрытым группам.

Напомним, в Украине планируется усилить ответственность за изготовление и использование поддельных COVID-документов.

За многократное нарушение и изготовление поддельных COVID-документов может грозить до 8 лет лишения свободы. Наказание планируется увеличить и за использование таких "документов".

Добавим, Шустер заболел COVID-19, получив ранее четыре прививки от коронавируса. Последнюю дозу вакцины Pfizer получил 7 сентября.

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