Украина планирует сформировать флот научных кораблей из 36 судов, – Зеленский

Первый корабль – британский ледокол – сегодня передают украинским ученым на станции "Академик Вернадский".

Украина планирует сформировать флот из 36 научных судов, в том числе 12 – океанских ледового класса. Об этом в ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе сообщил президент Владимир Зеленский.

Предполагается, что во флот должны войти как купленные государством, так и построенные своими силами корабли.

"Мне кажется, что 36 – это очень символическая цифра. Очень просто – именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, научных судов в Украине осталось ноль. За эти 30 лет мы потеряли все", – заявил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что процесс формирования флота начался уже сегодня, ведь именно 29 октября британский ледокол James Clark Ross передают украинским исследователям на станции "Академик Вернадский".

По словам Зеленского, информацию о том, что нам нужен этот корабль, власти год назад получили от наших ученых.

"Мы считаем, что это будущее, действительно уверен, что оно будет реализовано в Украине", - добавил президент.

Сообщалось, что корабль "Джеймс Кларк Росс" открывает новые возможности для проведения научных исследований, в том числе исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться до которой можно только по морскому пути и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций и грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.