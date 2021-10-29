Минздрав отчитался о 17 млн прививок от ковида

Вчера были вакцинированы около 290 тыс. украинцев.

Министерство здравоохранения снова сообщает о рекорде. С начала вакцинальной кампании от коронавируса сделано более 17 млн. противоковидных прививок.

По данным пресс-службы Минздрава, за сутки 28 октября в Украине против COVID-19 были вакцинированы 289 241 человек. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек.

Вакцинация проводилась 1 103 мобильными бригадами по иммунизации, 3189 пунктами прививок и 408 центрами вакцинации населения.

Более 127 тыс. украинцев получили прививку вакциной от Pfizer/BioNTech, более 100 тыс. – препаратом CoronaVac. Еще более 60 тыс. человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 9 790 280 человек, из них одну дозу получили 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 7 292 521 человек. Всего было сделано 17 082 799 прививок.

Напомним, Минздрав утвердил список противопоказаний для вакцинации от СOVID-19. Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.

Наличие официальной справки позволит продолжать работу, в том числе чиновникам и педагогам.

Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".