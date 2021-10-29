Экс-замминистра обороны объявили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Он и его соучастник подписали ряд соглашений с поставщиками, результатом которых была угроза уничтожения неприкосновенных запасов продовольственного обеспечения ВСУ.

Бывшему заместителю министра обороны и руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях особого периода. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, должностное лицо в сговоре с подчиненным – руководителем одного из департаментов Министерства обороны Украины, заключило в феврале 2021 года ряд заведомо невыгодных дополнительных соглашений по поставке питания в Вооруженные Силы Украины, в частности освежение неприкосновенных запасов. Условия в них были прописаны в интересах хозяйствующих субъектов.

Преференции для поставщиков заключались в увеличении объемов продукции и уменьшении затрат исполнителей на логистику и ее транспортировку. Также дополнительные соглашения исключали обязательства предпринимателей по осуществлению освежения продовольствия путем одновременной его замены.

"Выполнение этих соглашений привело к препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Их результатом была угроза уничтожения неприкосновенных запасов продовольственного обеспечения Вооруженных Сил Украины, порча продовольствия, увеличение нагрузки на бюджет министерства Украины и, как следствие, подрыв боевой готовности украинской армии", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, правительство на заседании 21 июля уволило трех заместителей министра обороны Андрея Тарана – Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона.

Против двух из них (Миронюка и Халимона) ведется расследование возможной коррупции и хищения государственных средств.

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