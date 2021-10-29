Минобороны подтвердило возможность получения британских ракет Brimstone

Министерство обороны подтвердило, что Великобритания может поставить Вооруженным силам Украины ракеты Brimstone Sea Spear.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил Департамент военно-технической политики, развития вооружений и военной техники.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена в Украину для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в ответе.

Напомним, британское правительство ранее не продавало оружие Украине.

В 2020 году во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон между Украиной и Великобританией был подписан меморандум о намерениях по повышению возможностей ВМС ВСУ. Минобороны Украины сообщало, что меморандум предусматривает поставку современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС Украины.

В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали новый меморандум о проектировании и строительстве военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкции украинских судостроительных предприятий и строительстве двух баз ВМС Украины.