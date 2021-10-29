Нелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны Польши

Помощь пограничникам сейчас оказывают почти 8 тысяч солдат.

Польские службы считают, что нелегальная миграция может осуществляться из Беларуси через Украину, они пытаются противодействовать этой угрозе.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает "Радио Польша ".

"7900 солдат оказывают помощь пограничникам, также часть солдат – около 400 – задействована при строительстве укреплений на границе, есть еще солдаты войск территориальной обороны. Это большая группа солдат. Конечно, мы можем увеличить их число", - сказал Войцех Скуркевич.

В четверг полиция Подлясского воеводства задержала восьмерых водителей, подозреваемых в перевозке нелегальных мигрантов, пересекающих польско-белорусскую границу. Задержанные – граждане Польши , Ирака, Украины, Словении, Грузии и Дании; в общей сложности они перевозили 56 человек.

В начале октября Польша предложила построить на границе с Беларусью стену стоимостью 350 миллионов евро, чтобы не допустить на их территорию незадокументированных мигрантов.

ЕС обвиняет белорусские власти в том, что они сознательно принимают мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Минск, а затем отправляют их пешком к границе с европейскими странами.

С начала октября правительства ряда стран Восточной Европы, в частности Польши , Литвы и Греции, выступают за строительство забора вдоль границ ЕС , чтобы противодействовать усилиям стран, использующих миграцию как инструмент политического давления.

Ранее Брюссель уклонялся от финансирования стены вдоль европейских границ, настаивая на том, что действующие законы позволяют финансировать только "системы управления границей".