Польские пограничники обнаружили у украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов
Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".
Пограничная служба Польши на отрезке границы с Украиной в этом году обнаружила у украинцев более полутысячи поддельных COVID-сертификатов.
Об этом сообщает “Укринформ” ссылаясь на информацию Пограничной службы Польши.
Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши, в этом году пограничники обнаружили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, в отношении которых существует "обоснованное подозрение в их подлоге".
Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".
В Бещадском отделе Пограничной службы Польши сообщили об обнаружении с начала года только 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.
Напомним, 27 октября трое украинцев пытались въехать в Польшу с поддельными международными сертификатами о вакцинации. Мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.