Польские пограничники обнаружили у украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов

Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".

Пограничная служба Польши на отрезке границы с Украиной в этом году обнаружила у украинцев более полутысячи поддельных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает “Укринформ” ссылаясь на информацию Пограничной службы Польши .

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши , в этом году пограничники обнаружили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, в отношении которых существует "обоснованное подозрение в их подлоге".

Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".

В Бещадском отделе Пограничной службы Польши сообщили об обнаружении с начала года только 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.