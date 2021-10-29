Польские пограничники обнаружили у украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов

Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".

Польские пограничники обнаружили у украинцев более 500 поддельных COVID-сертификатов
Фото: Twitter/Stra? Graniczna

Пограничная служба Польши на отрезке границы с Украиной в этом году обнаружила у украинцев более полутысячи поддельных COVID-сертификатов.

Об этом сообщает “Укринформ” ссылаясь на информацию Пограничной службы Польши.

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши, в этом году пограничники обнаружили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, в отношении которых существует "обоснованное подозрение в их подлоге".

Больше всего таких случаев - 352 - выявлено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".

В Бещадском отделе Пограничной службы Польши сообщили об обнаружении с начала года только 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Напомним, 27 октября трое украинцев пытались въехать в Польшу с поддельными международными сертификатами о вакцинации. Мужчинам может грозить ограничение свободы на срок до двух лет.

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