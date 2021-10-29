Минцифры предлагает денежное вознаграждение за проверку сервисов в ЦНАПах

Министерство запускает первую всеукраинскую оценку качества админуслуг.

Минцифры предлагает денежное вознаграждение за проверку сервисов в ЦНАПах
Робота ЦНАП Гребінківської громади на Київщині
Фото: decentralization.gov.ua

Министерство цифровой трансформации предлагает гражданам денежное вознаграждение за проверку качества сервиса в центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Украинцы смогут влиять на качество госуслуг. Для этого Минцифра запускает первую всеукраинскую оценку качества админуслуг. Сначала проверить сервис украинцы смогут в ЦНАП, а скоро – во всех госорганах страны, предоставляющих админуслуги", – говорится в сообщении.

По инициативе министерства оценивать ЦНАП будут тайные посетители. Им может стать любой, зарегистрировавшись на платформе Дия.Центров. За это проверяющий будет получать денежное вознаграждение.

Кроме того, после визита в центр люди, оставившие номер телефона, будут получать SMS- или Viber-сообщения или звонки от операторов колцентра с опросом.

Также можно отсканировать QR-постер во время визита или найти его на карте ЦНАП на платформе Дия.Центров.

Ранее в октябре в Украине запустили электронную систему для социальных выплат и админуслуг. Эта система призвана упростить процесс получения административных услуг социальной сферы.

Электронная система будет работать в связке с фронт-офисами территориальных общин, ЦНАПами и "Дией". В скором времени в "Дии" должны появиться самые популярные социальные услуги, такие как получение субсидий, назначение пенсии и услуги для переселенцев.

Пилотная версия ЕИССС уже работает в четырех территориальных управлениях социальной защиты населения и в пяти территориальных общинах Киевской и Житомирской областей. Запуск системы по всей территории Украины состоится в следующем году.

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