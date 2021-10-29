Украина решила присоединиться к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана

Государство обязуется за 8 лет сократить выбросы на 30%.

Кабинет министров одобрил проекты писем правительства об участии Украины в международной инициативе "Глобальное метановое обязательство", предусматривающей сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 28 октября.

Инициатива будет официально представлена на климатической конференции сторон Парижского соглашения (COP26), которая начнется 31 октября в Шотландии. Ее цель – убедить страны присоединиться к общим мерам и удержать повышение среднегодовой температуры до 2100 года в пределах 1,5 градусов. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожая и коллапсов экосистем.

Метан – второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, влияющее на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее углекислого газа: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

Присоединяющиеся к инициативе страны обязуются к концу десятилетия сократить выбросы метана по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года.