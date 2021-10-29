Украина решила присоединиться к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана

Государство обязуется за 8 лет сократить выбросы на 30%.

Украина решила присоединиться к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана
Фото: comments.ua

Кабинет министров одобрил проекты писем правительства об участии Украины в международной инициативе "Глобальное метановое обязательство", предусматривающей сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 28 октября.

Инициатива будет официально представлена на климатической конференции сторон Парижского соглашения (COP26), которая начнется 31 октября в Шотландии. Ее цель – убедить страны присоединиться к общим мерам и удержать повышение среднегодовой температуры до 2100 года в пределах 1,5 градусов. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, неурожая и коллапсов экосистем.

Метан – второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, влияющее на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее углекислого газа: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее.

Присоединяющиеся к инициативе страны обязуются к концу десятилетия сократить выбросы метана по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года.

По состоянию на середину октября 2021 г. обязательства по сокращению выбросов метана поддержали уже девять из 20 самых крупных загрязнителей. Это - США и страны Европейского союза, а также Канада, Индонезия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Аргентина и Ирак.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - КулебаУкраина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - Кулеба
Германия раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответГермания раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответ
Украина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭСУкраина возобновит закупку электроэнергии у Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля на государственных ТЭС
Украина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерстваУкраина и США уже определили дату заседания Комиссии стратегического партнерства
Украина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде АмстердамаУкраина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде Амстердама
Зеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в ЕвропуЗеленский: Украина предложила РоSSии скидку на транзит газа в Европу
Данилов: Украина одолжит газ Молдове, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома"Данилов: Украина одолжит газ Молдове, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома"
Украина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕСУкраина осталась в списке стран "зеленой" зоны ЕС
Украина ведет переговоры о покупке для ВСУ британских ракет BrimstoneУкраина ведет переговоры о покупке для ВСУ британских ракет Brimstone
Украина предоставит допуск международным организациям к задержанному роSSийскому боевику КосякуУкраина предоставит допуск международным организациям к задержанному роSSийскому боевику Косяку
Последние новости
Подгружаем последние новости