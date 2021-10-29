Ляшко: ситуация с госпитализацией больных COVID-19 начинает стабилизироваться

"Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что ситуация с госпитализацией больных COVID-19 начинает стабилизироваться.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, организованном в пятницу, 29 октября, в Одессе.

"У нас разрыв между госпитализациями и выписками начинает сокращаться. Уже нет снежного кома, который был в начале октября, когда люди массово поступали в больницы. Сегодня в определенных регионах произошла стабилизация на высоких цифрах", - сказал министр.

Он признал, что расслабляться пока рано и призвал людей вакцинироваться.

По его словам, система здравоохранения сейчас насчитывает 70 тысяч коек для больных COVID-19, из них заняты 43 тысячи. "Мы почти заняли такое же количество коек, какое у нас было в весенний период эпидемии", - сказал Ляшко.

В то же время, потребление кислорода в больницах выросло в 5-6 раз. Это связано с тем, что 80% госпитализированных нуждаются в кислороде для лечения.

Напомним, 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что пик осенней волны COVID-19 придется на конец октября и начало ноября.

По прогнозам СНБО, на пике в больницах будет находиться до 50-52 тысяч человек.