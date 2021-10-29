Нацсовет будет проверять СМИ на предмет распространения фейков о COVID-19

"В условиях пандемии общество столкнулось еще с одной "эпидемией" – распространением фейков, дезинформации и откровенной лжи".

Национальный совет по телевидению и радиовещанию будет проверять украинские средства массовой информации на предмет распространения дезинформации о коронавирусе и вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

"Ситуация с распространением в медиа фейковой информации о СOVID-19 заставила регуляторный орган ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений", - отметил член Национального совета Максим Оноприенко.

В Нацсовете отметили, что в условиях пандемии общество столкнулось еще с одной "эпидемией" – распространением фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смертей, вызванных пандемией COVID-19.

Нацсовет призывает СМИ объективно и беспристрастно информировать население о пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - подчеркнул Оноприенко.

Нацсовет уже начал официальный мониторинг телерадиопрограмм. Отмечается, что в случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании статьи 6 и/или 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Напомним, согласно результатам опроса группы "Рейтинг", более половины украинцев по состоянию на январь не хотели вакцинироваться от коронавирусной болезни, даже бесплатно.

В начале октября Кабмин по поручению президента выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации от COVID-19. "Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до разных слоев населения, насколько важна защита от COVID-19. Люди, которые прививаются, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружающих, в частности, членов своей семьи" , – заявил тогда президент Владимир Зеленский.

Министерство здравоохранения уже неоднократно называло и опровергало фейки о COVID-вакцинации, а также отмечало, что правдивую и исчерпывающую информацию о вакцинах могут предоставить только медики. Главный санврач Игорь Кузин также отметил, что вакцинация может сохранить жизнь пожилых людей, однако фейки часто отпугивают украинцев, и они не хотят прививаться. Он подчеркнул, что применяемые в Украине вакцины были хорошо изучены и не вызывают тех "эффектов", которыми людей пугают в сетях.

Одним из самых популярных фейков о ковиде является то, что пандемию якобы устроил мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы продавать вакцину под видом имплантирования в тело микрочипов. Распространению слухов могло способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $300 млн на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19. Комментируя такие сообщения, Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих безумных идей". Он назвал слухи о "чипизации" непонятными и странными.

В мае прошлого года Молдавская церковь выступила против вакцинации от коронавируса из-за "опасности чипирования".