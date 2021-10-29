Вакцина не влияет на ДНК и не вызывает бесплодия, хватит верить фейкам, - Кузин

"Вакцины, применяемые в Украине, хорошо изучены и не вызывают тех "эффектов", которыми пугают людей".

Вакцинация против коронавируса может сохранить жизни пожилых людей, однако фейки часто отпугивают украинцев, и они не хотят прививаться.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на телеканале "Украина 24".

"Я хотел бы начать с того, что сейчас 8 из 10 умирающих людей это - пожилые люди. И я бы призвал каждого защитить своих родных и близких, побуждать их к вакцинации, побуждать провести вакцинацию, потому что это действительно непоправимые потери, потери, которые невозможно будет никогда вернуть", - сказал он.

Кузин подчеркнул, что применяемые в Украине вакцины были хорошо изучены и не вызывают тех "эффектов", которыми людей пугают в сети.

"Второй ключевой тезис для меня именно и то, что вакцины эффективны, и об этом есть доказательная медицина, об этом есть исследования, поэтому не доверяйте фейкам, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, - что вакцина вызывает или бесплодие, или влияет на вашу ДНК", - сказал Кузин.

Также главный санврач подчеркнул, что фальшивый сертификат вакцинации не спасет жизнь. Кузин призвал граждан, купивших поддельные "паспорта вакцинации" сообщить об этом и привиться настоящей вакциной.

"Если у вас есть поддельный сертификат и вы воспользовались им, приобрели его, - обратитесь в пункт прививок и получите настоящую вакцину и настоящий полный курс прививок. Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся доказательства, но человек получит защиту, а это – самое ценное", - сказал он.

Кузин также напомнил, что противоэпидемические меры, такие как ношение масок и дистанция между людьми, не должны игнорироваться ни в коем случае.

Ранее Кузин рассказал, что большинство медицинских состояний не противопоказаны для вакцинации от коронавируса. По его словам, общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, а решать, есть ли противопоказания для вакцинации или нет, должен семейный врач. Люди с противопоказаниями к прививке смогут получить соответствующую справку.

Напомним, в марте Минздрав назвал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации, а также напомнил, что правдивую и исчерпывающую информацию о вакцинах могут предоставить только медики.

Одним из самых популярных фейков о ковиде является то, что пандемию якобы устроил мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, чтобы продавать вакцину под видом имплантирования в тело микрочипов. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил $300 млн на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями COVID-19. Комментируя такие сообщения, Гейтс отметил, что его беспокоит "существование всех этих безумных идей". Он назвал слухи о "чипизации" непонятными и странными.

В мае прошлого года Молдавская церковь выступила против вакцинации от коронавируса из-за "опасности чипования".

По опросу группы "Рейтинг", более половины украинцев по состоянию на январь не хотели вакцинироваться от коронавирусной болезни даже бесплатно.

В начале октября Кабмин по поручению президента выделил 25 млн грн на информкампанию по вакцинации от COVID-19. "Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками мы должны донести до разных слоев населения, насколько важна защита от COVID-19. Люди, которые прививаются, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружающих, в частности, членов своей семьи" , – заявил тогда Владимир Зеленский.