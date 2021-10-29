Намерение покупать белорусскую электроэнергию можно квалифицировать как финансирование терроризма, - Синютка

Сегодня государство имеет отключенными половину тепловых электростанций от генерирования тока в сети, из-за чего при пиковых нагрузках электроэнергии не хватит, чтобы обеспечить бытовых и промышленных потребителей. Об этом на брифинге во Львове заявил народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Олег Синютка.

По его словам, из 2,5 млн тонн угля, которые должны быть при подготовке к зиме, на складах остается менее 700 тысяч тонн. И это количество каждую неделю уменьшается на 6-7 процентов.

Не лучше ситуация, уверяет Синютка, и с газом.

«По газу власти отчитываются, что в подземных газохранилищах накоплены 18 миллиардов кубометров. Но часть этого газа – это так называемый буферный газ, около 5 миллиардов кубометров. Приблизительно такое же количество газа – это газ иностранных компаний», – отметил народный депутат и отметил, что власть не сможет отбирать этот газ и дискредитировать Украину.

Вместе с тем он считает, что намерения властей покупать с 1 ноября белорусскую и роSSийскую электроэнергию можно квалифицировать как финансирование терроризма.

«За последние два года уже закупили у страны-агрессора уголь на 3,1 млрд долларов. ...3 млрд дол. – это как минимум 2 тысячи новых роSSийских танков, которые готовятся к вторжению в Украину. Которые сегодня сосредоточены в том числе и на границах Украины», – приводит пример народный депутат.

«Мы требуем расследования правоохранительных органов, на основании чего производились закупки у страны-агрессора угля в сумме более 3 млрд долларов, и кто будет отвечать за финансирование страны-оккупанта», – резюмировал представитель «Европейской солидарности».