МОЗ дал украинцам советы, как безболезненно перейти на зимнее время

В ночь на 31 октября стрелки часов нужно перевести на час назад.

Министерство здравоохранения дало украинцам ряд советов о том, как безболезненно перейти на зимнее время.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"В ночь на 31 октября Украина сменит время на «зимнее». Перевод часов будет означать, что световой день станет короче, а нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии. Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости", - говорится в сообщении.

МОЗ рекомендует при возможности выходить на улицу в дневное время суток, это один из способов получения витамина D. Также рекомендуется подготовить организм к внезапному изменению графика и за несколько дней до перевода часов ложиться спать на 15–20 минут позже.

Также следует соблюдать гигиену сна, отложить телефон по меньшей мере за час до сна. Отмечается, что свет экранов стимулирует мозг, препятствует выработке мелатонина, гормона, вызывающего сонливость. Вместо просмотра телевизора МОЗ рекомендует чтение книги, теплый душ и приглушенный свет.

Следует добавить активности и физических упражнений. Однако тренироваться следует не позднее чем за четыре часа до отдыха, поскольку повышение температуры тела может осложнить процесс засыпания.

Ужинать рекомендуется в одно и то же время, есть больше белков и полезной клетчатки, меньше углеводов, не переедать.

Напомним, в ночь на 31 октября Украина сменит время на зимнее.

В марте в Верховной Раде не хватило голосов за проект закона, предусматривающий отмену перехода на летнее время В первом чтении этот законопроект был принят 3 марта. При обсуждении документа нардепы не могли прийти к согласию, какой именно переход отменять – на летнее или зимнее время.