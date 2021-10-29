Динозавр с трибуны ООН призвал человечество не вымирать

Организация бьет тревогу из-за быстроты глобального потепления.

Организация Объединенных Наций сняла видеоролик, где динозавр с трибуны Генеральной ассамблеи призывает людей изменить свое поведение и не допустить вымирания.

Об этом сообщается на сайте ООН .

"Послушайте меня, люди. Я знаю кое-что об исчезновении видов, и вот что я вам скажу: вымирать - плохо. Но подталкивать самих себя к вымиранию - это самая большая глупость за 70 миллионов лет! В нашем случае хотя бы был астероид... А какое оправдание у вас? Вы двигаетесь к климатической катастрофе, но ежегодно правительства тратят сотни миллиардов общественных денег на субсидирование добычи ископаемого топлива. Не соглашайтесь на вымирание.Спасите свой вид, пока не поздно." – заявил динозавр по имени Фрэнки.

Этот видеоролик стал частью новой кампании Программы развития ООН под названием "Не соглашайтесь на вымирание".

По прогнозам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), без резкого сокращения вредных выбросов к концу столетия глобальная температура может подняться на 2,7 градуса выше доиндустриального уровня.

"Изменение климата не является проблемой будущего. Это проблема настоящего. Для того, чтобы сохранить шанс сдержать глобальное потепление в пределах 1,5°C, у нас есть восемь лет, за которые необходимо сократить выбросы парниковых газов почти вдвое. Восемь лет, чтобы составить планы, ввести политические меры, реализовать их и, в результате, обеспечить сокращение. Часы тикают громко", - заявила в начале этой недели исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Выбросы углекислого газа (CO2) только в 2021 году достигнут 33 гигатонн. С учетом всех других парниковых газов, годовые выбросы близки к 60 гигатоннам CO2-эквивалента. Их нужно сократить почти вдвое.

Напомним, что повышение глобальной температуры, по прогнозам ученых, будет означать увеличение числа экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и дожди, таяние льда, повышение уровня моря и закисление океана, что чревато далеко идущими социально-экономическими последствиями.

Два-три миллиона лет назад, когда на Земле последний раз была похожая концентрация CO?, тогда температура воздуха была на 2-3°C выше, а уровень моря - на 10-20 метров выше, чем сейчас.