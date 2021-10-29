Труханов выступил на Конгрессе местных и региональных властей при президенте

Мэр рассказал о нехватке кислорода в регионе.

Труханов выступил на Конгрессе местных и региональных властей при президенте
Фото: unian.ua

Одна из основных проблем в борьбе с COVID-19 – недостаток кислорода. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, сообщает ivasi.news.

По словам городского головы, на сегодняшний день потребность городских больниц составляет до 15 тонн кислорода в сутки.

"Все городские опорные медучреждения снабжены криоцилиндрами в количестве 30 штук. Установлены 5 кислородных станций, ожидается поставка еще трех, которые мы приобрели чудом, потому что лист ожидания у производителей кислородных станций уже превышает год. После ввода их в эксплуатацию Одесса будет гарантированно иметь 6-7 тонн собственного кислорода", – сказал Геннадий Труханов.

"Больницы заполнены. До 90% пациентов - в тяжелом состоянии и нуждаются в высокопоточной кислородной поддержке", - подчеркнул Труханов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, поставки кислорода в Одесскую область будут налажены уже с понедельника.

Также мэр обратил внимание на недостаточную оплату труда медиков. Так, по словам Труханова, согласно ковид-пакету, НСЗУ должна выплачивать медикам до 300% от оклада, но по факту они получают на руки около 200% доплат. Одесская мэрия самостоятельно компенсирует эти доплаты и обеспечивает питание.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко разобраться в ситуации. Министр отметил, что этот вопрос будет отработан уже в ближайшее время. Кроме того, будут решены вопросы с обеспечением медицинских учреждений такими препаратами, как Ремдесивир, Актембра и Биовен. Так, по словам Труханова, последние поставки Ремдесивира в Одессу были еще в начале года.

Мэр Одессы поблагодарил Президента Украины за содействие: в рамках программы "Большая стройка" новые современные приемно-диагностические отделения появились в больницах №1, 10 и 11. Также в рамках президентской программы они оснащены современными томографами.

Что касается вакцинации, то мэр Одессы отметил, что сегодняшний показатель в городе — до 10 тысяч прививок в день.

Помимо стационарных пунктов прививок в городе каждый день работают 6 центров массовой вакцинации. Сегодня для большей мобильности создаются передвижные пункты вакцинации.

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