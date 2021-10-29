ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин

Организация считает, что прерывание обучения должно быть крайней мерой.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны не закрывать школы на карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Организация считает, что прерывание обучения должно быть крайней мерой, а школы должны оставаться открытыми с соблюдением всех мер предосторожности.

В ВОЗ отметили, что на прошлой неделе более половины из 53 стран европейского региона сообщили о росте уровня заражения COVID-19 во всех возрастных группах.

"Это вызвало реакцию национальных и местных органов власти в регионе. Всего в 45 странах и территориях рекомендовано, чтобы школы оставались открытыми для личного обучения с профилактикой и контролем инфекций; 7 стран избрали полное или частичное закрытие школ на национальном или субнациональном уровне; и 2 страны рекомендуют дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Закрытие школ в прошлом году из-за пандемии COVID-19, считают в ВОЗ, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно для психического и социального благополучия детей. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге подчеркнул, что "нельзя повторять одни и те же ошибки".

"Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, жизненно важно, чтобы решения правительств и общественности основывались на данных и доказательствах, понимая, что эпидемиологическая ситуация может измениться, и что наше поведение должно измениться вместе с ней. Наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции", – сказал он.

Вместо того, чтобы закрывать образовательные учреждения, ВОЗ рекомендует соблюдать противоэпидемологические правила.

"В школах - важны физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, надлежащая вентиляция в классах и доступ к тестированию на COVID, особенно в местах его широкого распространения", - добавил Клюге.

Напомним, в ВОЗ уже неоднократно заявляли о низкой эффективности закрытия школ в борьбе с распространением COVID-19. Организация рекомендует тестировать учащихся на коронавирус, а не закрывать учебные заведения.

Министерство образования Украины приняло решение о переводе учащихся большинства учебных заведений на каникулы с 25 октября из-за распространения COVID-19.