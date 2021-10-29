ЕС оставил Украину в "зеленом" списке и рекомендует открыть въезд еще из четырех стран

В список этой недели также включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина остается в этом перечне, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС .

В "зеленый" список на этой неделе включили также Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

На сегодняшний день он выглядит следующим образом:

Аргентина; Австралия; Бахрейн; Канада; Чили; Колумбия; Иордания; Кувейт; Намибия; Новая Зеландия; Перу; Катар; Руанда; Саудовская Аравия; Сингапур; Южная Корея; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Уругвай; Китай , при условии подтверждения взаимности.

Украина останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели – до следующего пересмотра.

Критерии для определения третьих стран, для которых необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены в мае. Сейчас Украина по формальным критериям уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Напомним, 8 октября Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Из перечня не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.