ЕС оставил Украину в "зеленом" списке и рекомендует открыть въезд еще из четырех стран
В список этой недели также включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.
Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина остается в этом перечне, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В "зеленый" список на этой неделе включили также Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.
На сегодняшний день он выглядит следующим образом:
- Аргентина;
- Австралия;
- Бахрейн;
- Канада;
- Чили;
- Колумбия;
- Иордания;
- Кувейт;
- Намибия;
- Новая Зеландия;
- Перу;
- Катар;
- Руанда;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Южная Корея;
- Украина;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Уругвай;
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Украина останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели – до следующего пересмотра.
Критерии для определения третьих стран, для которых необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены в мае. Сейчас Украина по формальным критериям уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.
Напомним, 8 октября Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Из перечня не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
18 октября СМИ анонсировали исключение Украины из списка стран "зеленой зоны" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.