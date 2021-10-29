ЕС оставил Украину в "зеленом" списке и рекомендует открыть въезд еще из четырех стран

В список этой недели также включили Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу.

ЕС оставил Украину в "зеленом" списке и рекомендует открыть въезд еще из четырех стран
Фото: Depositphotosjulia_berezovska

Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Украина остается в этом перечне, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В "зеленый" список на этой неделе включили также Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

На сегодняшний день он выглядит следующим образом:

  1. Аргентина;
  2. Австралия;
  3. Бахрейн;
  4. Канада;
  5. Чили;
  6. Колумбия;
  7. Иордания;
  8. Кувейт;
  9. Намибия;
  10. Новая Зеландия;
  11. Перу;
  12. Катар;
  13. Руанда;
  14. Саудовская Аравия;
  15. Сингапур;
  16. Южная Корея;
  17. Украина;
  18. Объединенные Арабские Эмираты;
  19. Уругвай;
  20. Китай, при условии подтверждения взаимности.

Украина останется в "зеленом" списке еще как минимум две недели – до следующего пересмотра.

Критерии для определения третьих стран, для которых необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены в мае. Сейчас Украина по формальным критериям уже не отвечает нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Напомним, 8 октября Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границу. Из перечня не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

18 октября СМИ анонсировали исключение Украины из списка стран "зеленой зоны" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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