В США военный впервые официально сказал об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Ранее в КНР это официально отрицали.

В США военный впервые официально сказал об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия
Фото: Ілюстративне фото, twitter.com/USNavy

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли впервые в США открыто заявил, что Китай все же проводил испытания гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, Пекин работает над орбитальной системой, предназначенной для ухода от американской противоракетной обороны, пишет Reuters.

Такое вооружение, вероятно, сложнее обнаруживается, чем любое другое ядерное оружие.

"То, что мы увидели, было очень важным событием – испытанием системы гиперзвукового оружия. И это очень тревожно", – сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в интервью Bloomberg.

Эксперты по ядерного вооружению считают, что испытание было направлено на уклонение от защитных систем США двумя методами. Во-первых, гиперзвуковые аппараты двигаются со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука, или около 6200 км в час, что затрудняет их обнаружение и перехват.

Во-вторых, по словам источников агентства, США считают, что в испытаниях Китая было задействовано оружие, которое первым облетело Землю.

Ранее испытанием гиперзвукового оружия занимались США и РоSSия.

Впервые об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем сообщила газета Financial Times. По данным издания, запуск прошел еще в августе. Возможности передовой космической разработки КНР застали американскую разведку врасплох.

Китай официально уверяет, что не запускал никакой гиперзвуковой ракеты, способной облететь планету перед поражением цели. По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, на самом деле это был тестовый запуск космической ракеты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Блок рекламы


Похожие новости
США призвали снять ограничения на поставки летального оружия УкраинеСША призвали снять ограничения на поставки летального оружия Украине
В Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов ЯнуковичаВ Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов Януковича
РоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военныйРоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военный
Денисова рассказала о состоянии голодающего 27-й день СаакашвилиДенисова рассказала о состоянии голодающего 27-й день Саакашвили
ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию оккупантовВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию оккупантов
На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранениеНа Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение
В Молдове впервые открыто дело по факту узурпации властиВ Молдове впервые открыто дело по факту узурпации власти
Украину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТОУкраину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО
Нардеп Тищенко рассказал, как покупает на Бессарабке "гречку по 12 гривен, а сало по 50"Нардеп Тищенко рассказал, как покупает на Бессарабке "гречку по 12 гривен, а сало по 50"
Мэр Киева Кличко впервые за год встретился с ЗеленскимМэр Киева Кличко впервые за год встретился с Зеленским
Последние новости
Подгружаем последние новости