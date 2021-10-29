В США военный впервые официально сказал об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли впервые в США открыто заявил, что Китай все же проводил испытания гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, Пекин работает над орбитальной системой, предназначенной для ухода от американской противоракетной обороны, пишет Reuters.

Такое вооружение, вероятно, сложнее обнаруживается, чем любое другое ядерное оружие.

"То, что мы увидели, было очень важным событием – испытанием системы гиперзвукового оружия. И это очень тревожно", – сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в интервью Bloomberg.

Эксперты по ядерного вооружению считают, что испытание было направлено на уклонение от защитных систем США двумя методами. Во-первых, гиперзвуковые аппараты двигаются со скоростью, более чем в 5 раз превышающей скорость звука, или около 6200 км в час, что затрудняет их обнаружение и перехват.

Во-вторых, по словам источников агентства, США считают, что в испытаниях Китая было задействовано оружие, которое первым облетело Землю.

Ранее испытанием гиперзвукового оружия занимались США и РоSSия.

Впервые об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем сообщила газета Financial Times. По данным издания, запуск прошел еще в августе. Возможности передовой космической разработки КНР застали американскую разведку врасплох.