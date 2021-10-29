Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатов

В течение недели было открыто 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

Сестрам Савченко вручили подозрение за использование поддельных ковид-сертификатов
Фото: Макс Левин

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, или экс-нардеп, или просто гражданин", - подчеркнул глава МВД.

Монастырский отметил, что только в течение текущей недели правоохранители начали 59 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Он также напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники также используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

Савченко ответила, что готова судиться. В своем фейсбуке она раскритиковала кампанию по вакцинации и введение локдауна и заявила, что "встретится с преступной властью в суде".

Напомним, 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации с явными признаками подделки. Как выяснилось, это были Надежда и Вера Савченко.

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