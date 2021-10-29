Путин, Си Цзиньпин и Кисида не будут принимать персонального участия в саммите G20

Мероприятие пройдет 30-31 октября в Риме.

Путин, Си Цзиньпин и Кисида не будут принимать персонального участия в саммите G20
Відеосаміт щодо Афганістану, жовтень 2021
Фото: G20.org

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, китайский лидер Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не будут принимать персонального участия в ходе саммита G20, который в эти выходные будет проходить в Италии, пишет Reuters.

Си Цзиньпин присоединится к переговорам Group of 20 в режиме видеосвязи. Он должен произносить речь. Цзиньпин не выезжал за пределы Китая с самого начала пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден подтвердил, что будет участвовать персонально. Встреча лидеров стран G20, на которые приходится около 80% мировых выбросов углерода, считается важным этапом перед климатическим саммитом ООН – COP26, который начнется 31 октября в Шотландии.

G20 пытается подчеркнуть, что состоятельные страны должны тратить 100 млрд долларов в год для помощи беднейшим государствам адаптироваться к изменениям климата.

Напомним, в G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, РоSSия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, ЮАР.

Прошлый саммит "Группы 20" проходил еще до пандемии, в 2019 году, в Японии.

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