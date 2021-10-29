Путин, Си Цзиньпин и Кисида не будут принимать персонального участия в саммите G20

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, китайский лидер Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин не будут принимать персонального участия в ходе саммита G20, который в эти выходные будет проходить в Италии, пишет Reuters.

Си Цзиньпин присоединится к переговорам Group of 20 в режиме видеосвязи. Он должен произносить речь. Цзиньпин не выезжал за пределы Китая с самого начала пандемии коронавируса.

Президент США Джо Байден подтвердил, что будет участвовать персонально. Встреча лидеров стран G20, на которые приходится около 80% мировых выбросов углерода, считается важным этапом перед климатическим саммитом ООН – COP26, который начнется 31 октября в Шотландии.

G20 пытается подчеркнуть, что состоятельные страны должны тратить 100 млрд долларов в год для помощи беднейшим государствам адаптироваться к изменениям климата.

Напомним, в G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия , Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР , Южная Корея, Мексика, Германия, ЮАР, РоSSия, Саудовская Аравия, США , Турция, Франция, Япония, ЮАР.

Прошлый саммит "Группы 20" проходил еще до пандемии, в 2019 году, в Японии.