Зеленский осмотрел ледокол "Ноосфера", который приобрели для украинских полярников

Этот ледокол ранее находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross.

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Владимир Зеленский осмотрел приобретенный на средства государства научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об это сообщает Офис президента.

Этот ледокол раньше находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса.

На борту ледокола Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

Фото: president.gov.ua

Директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий продемонстрировал президенту океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований.

"Ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км. Отныне украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного к работе в условиях низких температур, дает возможность увеличить диапазон температур. исследований", - отмечается в сообщении.

Фото: president.gov.ua

После прохождения всех необходимых процедур и смены названия судна на "Ноосфера" ледокол уже в этом году выйдет в океан и возьмет курс на Антарктиду.

Ранее украинские полярники пожаловались Зеленскому на отсутствие судна. Сегодня президент сообщил исследователям о прибытии долгожданного ледокола в Украину.

"Скоро к вам отправляется «Ноосфера». Так что встречайте эту украинскую «научную красавицу». Я вас всех поздравляю!" – сказал он.

Зеленский также рассказал, что будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

Ведущий инженер-исследователь Радиоастрономического института НАН Богдан Гаврилюк отметил, что приобретение ледокола является важным событием для украинского флота. По его словам, новое название судна "Ноосфера" точно отражает учение выдающегося украинского ученого Владимира Вернадского.

Он отметил, что украинские научные суда длительное время не выходили в акваторию и не выполняли исследования.

Зеленский также пообщался с полярниками – участниками 25 Украинской антарктической экспедиции. Также президент ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна Борис Александров, которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных. Судно, ранее называвшееся "Бельгика", Украина получила в подарок от Бельгии.

Напомним, ледокол был построен в 1990 году. Великобритания продала судно Украине после того, как оно 30 лет отслужило в составе Британской антарктической миссии. Ледокол может двигаться сквозь слой льда толщиной до 4 м в экстремальных условиях и работает в штатном режиме при толщине льда до 1,5 м.

30 августа над ледоколом подняли украинский флаг, а 18 сентября он отправился в Украину из Фредериксгавена (Дания).