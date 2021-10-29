РоSSийские наемники 15 раз открывали огонь на Донбассе
Один военный погиб.
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 15 нарушений режима прекращения огня, три из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Вблизи Гранитного оккупанты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
Около Гранитного роSSийские наемники с помощью беспилотника сбросили взрывчатку. Кроме того, в Донецкой области также был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра 28 октября, зафиксировано одно нарушение - вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, 27 октября оккупационные войска обстреляли Трехизбенку на Луганщине. Повреждены пять частных домов. Жертв среди мирного населения нет.