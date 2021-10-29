РоSSийские наемники 15 раз открывали огонь на Донбассе

Один военный погиб.

РоSSийские наемники 15 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 15 нарушений режима прекращения огня, три из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Гранитного оккупанты дважды произвели обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В направлении Луганского враг четыре раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского и Водяного наемники применили ручные противотанковые гранатометы. В районе Лебединского и Зайцева обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Позиции вблизи Кряковки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

Около Гранитного роSSийские наемники с помощью беспилотника сбросили взрывчатку. Кроме того, в Донецкой области также был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7 часов утра 28 октября, зафиксировано одно нарушение - вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 27 октября оккупационные войска обстреляли Трехизбенку на Луганщине. Повреждены пять частных домов. Жертв среди мирного населения нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе и ранили троих военныхРоSSийские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе и ранили троих военных
На Донбассе ранены двое украинских военныхНа Донбассе ранены двое украинских военных
Германия раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответГермания раскритиковала применение Bayraktar на Донбассе, Украина дала резкий ответ
РоSSия в ТКГ требовала от Украины объяснить использование Bayraktar на Донбассе, - ГармашРоSSия в ТКГ требовала от Украины объяснить использование Bayraktar на Донбассе, - Гармаш
РоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военныйРоSSийские наемники сбросили с беспилотника взрывчатку возле Гранитного, погиб военный
Берлин выразил обеспокоенность, что дроны на Донбассе применяет не только ОБСЕБерлин выразил обеспокоенность, что дроны на Донбассе применяет не только ОБСЕ
В Турции применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе назвали "большим шоком для Путина"В Турции применение ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе назвали "большим шоком для Путина"
РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17РоSSийские наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя артиллерию, ПТРК и ВОГ-17
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 26 октябряСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 26 октября
ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию оккупантовВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию оккупантов
Последние новости
Подгружаем последние новости