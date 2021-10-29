РоSSийские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе и ранили троих военных

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь.

РоSSийские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе и ранили троих военных
Архівне фото
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За сутки со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Около Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь оккупационные войска снова задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс снарядов ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских действий трое военнослужащих получили ранения. Им была предоставлена медицинская помощь, и они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, на днях оккупанты полтора часа держали наблюдателей ОБСЕ возле Станицы Луганской: "проверяли" у них багаж и требовали диппаспорта.

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