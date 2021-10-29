РоSSийские наемники 9 раз открывали огонь на Донбассе и ранили троих военных
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь.
За сутки со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Трое военных получили ранения.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.
Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлополя враг вел огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцева наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия. Около Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
В районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединская и Павлополь оккупационные войска снова задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс снарядов ВОГ-17. Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских действий трое военнослужащих получили ранения. Им была предоставлена медицинская помощь, и они были эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья двух раненых – удовлетворительное, одного – средней тяжести.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, наши защитники открывали ответный огонь.
Напомним, на днях оккупанты полтора часа держали наблюдателей ОБСЕ возле Станицы Луганской: "проверяли" у них багаж и требовали диппаспорта.