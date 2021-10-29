Экс-сотрудник СБУ пришел на прием в ДБР и признался в убийстве

Мужчина рассказал, что погибший пытался его вербовать для совершения терактов в Киеве.

Сегодня на прием к дежурному следователю Государственного бюро расследований прибыл гражданин Украины, сообщивший об убийстве им другого гражданина в номере гостиницы в ночь с 28 на 29 октября в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Мужчина рассказал, что является бывшим сотрудником Службы безопасности. По его словам, недавно к нему обратился знакомый, предлагавший ему "помочь" с организацией террористических актов в столице.

"Переговоры проходили в гостинице в центре Киева , после отказа бывшего правоохранителя участвовать в терактах его знакомый попытался мужчину ликвидировать. Завязалась потасовка, в результате которой он нанес ножевое ранение «вербовщику»", - говорится в сообщении.

Бывший правоохранитель утверждал, что сразу уехал к своим бывшим коллегам, но там, как ему показалось, рассказ "не восприняли серьезно", поэтому он пошел в ДБР.

После оперативного выезда на место оказалось, что гражданин говорил правду об убийстве. Его задержали и передали в Нацполицию.

В ДБР подчеркнули, что всегда проверяют любую информацию, содержащую признаки преступления, и реагируют на каждое обращение граждан.

Напомним, в Харьковской области подполковник полиции пытал задержанного ради признания в убийстве.