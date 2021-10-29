В Киевской области разоблачили руководителя военкомата, который помогал призывникам "уклоняться от армии"

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Киевской области военная контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупцию в одном из районных центров комплектования и социальной поддержки и задержала по подозрению в систематическом получении взяток военного комиссара учреждения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

За разные суммы злоумышленник "предлагал" призывникам уклониться от прохождения срочной военной службы. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства чиновником взяток с двух призывников.

Правоохранители задержали военного комиссара в служебном кабинете при получении им второй части неправомерной выгоды. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании военному меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, осенний призыв в ВСУ начался 5 октября и завершится 21 декабря. Численность будущих срочников установлена в количестве 13 575 человек.

Министр обороны Андрей Таран анонсировал, что в приложении "Дия" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов. Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.