Офис генпрокурора по обращению "УДАРа" открыл уголовное производство из-за поздравления Кивой Путина

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований

Офис генпрокурора по обращению "УДАРа" открыл уголовное производство из-за поздравления Кивой Путина

В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – «Государственная измена». Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы «УДАРа Виталия Кличко». Соответствующее письмо поступило из Офиса Генерального прокурора главе исполкома «УДАРа» Артуру Палатному, информирует сайт партии.

«Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований», - говорится в письме.

Как сообщалось, официальное заявление от имени «УДАРа Виталия Кличко» об открытии соответствующего уголовного производства по поступку Кивы было направлено на имя руководителей СБУ, ДБР и ГПУ за подписью главы исполкома партии Артура Палатного. «УДАР» просил правоохранительные органы начать досудебное расследование по совершению Ильей Кивой уголовного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины – "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра, а также начать досудебное расследование указанного факта.

Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

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