ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 года

Избирательный процесс в округе начнется за 60 дней до дня голосования.

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе умершего Полякова на 27 марта 2022 года
Фото: facebook.com/anton.polyakov.98

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в пятницу вечером, передает "Укринформ".

"Назначить промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на воскресенье, 27 марта 2022 года", – зачитала текст постановления член ЦИК Александра Кармаза.

Избирательный процесс в округе начнется 26 января 2022 года, то есть за 60 дней до дня голосования.

Поляков был избран от партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года в ОИО №206.

Напомним, ночью 8 октября Полякова обнаружили мертвым в Днепровском районе Киева. Офис генерального прокурора поначалу заявил, что он умер вследствие острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя и метадона, а также – димедрола. Представитель МВД отметил, что эту смесь Поляков получил не в аптеке. Как эти вещества попали в организм бывшего нардепа, МВД не комментирукт.

Полиция рассматривает две версии смерти – природная вследствие болезней и отравление, как самостоятельное, так и посторонними лицами.

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