Иностранным дипломатам в Беларуси устроили провокации во время чествования памяти жертв сталинских репрессий

Сотрудники государственных белорусских СМИ устроили провокации на церемонии возложения цветов иностранными дипломатами в урочище Куропаты, месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий.

Об этом сообщило издание Еврорадио.

Возложение цветов жертвам сталинских репрессий сопровождалось выкриками работников телеканалов СТВ, АНТ и БТ.

"А вам нравится памятник Степану Бандере в Украине? Нравится, нет? Назовите хотя бы одно имя, кому вы возлагаете цветы", - спрашивал дипломатов любимый пропагандист Александра Лукашенко Григорий Азарёнок.

29 октября – один из самых черных дней в истории Беларуси. В 1937 году советские власти за одну ночь расстреляли 132 представителя белорусской интеллигенции, в том числе 22 писателей.

В урочище Куропаты похоронены, по разным оценкам, от 40 до 200 тыс. человек, казненных советским режимом в период с 1937-го по 1941 год. Впервые День памяти жертв Куропат был проведен в Минске в 1988 году.