Нацбанк отделили от формирования экономической политики в государстве, - Тимошенко

Нардеп подвергла критике принятые изменения в закон о НБУ.

Нацбанк отделили от формирования экономической политики в государстве, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам деятельности Национального банка Украины является навязанным извне решением. Об этом во время визита в Национальный университет биоресурсов заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«После его принятия Нацбанк больше не несет ответственности за формирование денежно-кредитной политики государства. Вопреки Конституции, НБУ больше не будет отвечать за стабильность денежной единицы в Украине. Он теперь не отчитывается ни перед одной ветвью власти – ни перед президентом, ни перед парламентом, не консультируется с правительством. Этот закон превращает Нацбанк в закрытую структуру. Даже запрещается предоставлять информацию по запросам», – сообщила лидер «Батькивщины».

По ее словам, указанный документ был разработан не правительством, не парламентским комитетом или экспертной группой, он привнесен извне – грантовой структурой, так называемым «офисом реформ», который ни с кем из украинской власти не коммуницирует и никому не подчиняется.

«И после подписи президента Национальный банк Украины не будет участвовать в формировании экономического развития нашего государства. Его полностью отделили от формирования экономической политики в государстве. И самое страшное – этот закон дает право хранить золотовалютный резерв государства вне Украины», – констатировала Юлия Тимошенко.

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