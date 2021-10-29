Беларусь приказала закрыть офис USAID

Режим Лукашенко продолжает сворачивать американское дипломатическое присутствие.

Беларусь приказала закрыть офис USAID
Фото: usaid.gov

Белорусские власти приказали закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID, включая Американский центр в Минске. В связи с этим посольство США будет вынуждено уволить более 20 белорусских работников.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Беларуси, руководитель которого Джули Фишер работает из-за границы из-за отзыва Беларусью агремана на ее назначение.

Агентство США по международному развитию (USAID) работало в Беларуси с 1990-х годов.

Эти средства поддерживали предпринимательство и развитие малых и средних частных предприятий, создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и улучшали уровень жизни в стране, где доминирует застойный государственный сектор, а также оказывали ключевую помощь в борьбе с COVID-19, тогда как белорусские власти пренебрежительно отнеслись к пандемии и ее влиянию на здоровье и благосостояние белорусского народа. Кроме того, правительство США предоставило финансирование для помощи семьям, проживающим в районах Беларуси, пострадавших от радиации, и способствовало улучшению качества и эффективности программ профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. Начиная с 2006 года USAID оказал помощь более 36 тысячам сирот и другим уязвимым людям", - говорится в заявлении посла США.

Американский центр в Минске, действовавший в составе отдела по связям с общественностью посольства США, помогал белорусам получать доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка.

Программы культурного и образовательного обмена Государственного департамента дали возможность более 5 тысячам белорусов повысить свою академическую и профессиональную компетентность в США.

Фишер заверила, что действия режима Александра Лукашенко не заставят США отказаться от работы по информированию и взаимодействию с людьми в интересах белорусского народа и развития отношений между гражданами двух стран.

Напомним, что дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси.

По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.

Ограничение численности сотрудников дипмиссии США Минск отменил в январе 2019 года.

В последние месяцы президентства Дональда Трампа послом в Беларуси была назначена Джули Фишер, но она так и не смогла завершить аккредитацию из-за нового витка ухудшения отношений между странами. Летом 2020 года Беларусь отозвала агреман на назначение Фишер, приказала сократить численность посольства до пяти человек и приостановила согласование всех проектов, грантов и программ по линии правительства США.

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