Беларусь приказала закрыть офис USAID

Белорусские власти приказали закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID, включая Американский центр в Минске. В связи с этим посольство США будет вынуждено уволить более 20 белорусских работников.

Об этом сообщается на сайте посольства США в Беларуси, руководитель которого Джули Фишер работает из-за границы из-за отзыва Беларусью агремана на ее назначение.

Агентство США по международному развитию (USAID) работало в Беларуси с 1990-х годов.

Эти средства поддерживали предпринимательство и развитие малых и средних частных предприятий, создавали новые высокооплачиваемые рабочие места и улучшали уровень жизни в стране, где доминирует застойный государственный сектор, а также оказывали ключевую помощь в борьбе с COVID-19, тогда как белорусские власти пренебрежительно отнеслись к пандемии и ее влиянию на здоровье и благосостояние белорусского народа. Кроме того, правительство США предоставило финансирование для помощи семьям, проживающим в районах Беларуси, пострадавших от радиации, и способствовало улучшению качества и эффективности программ профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. Начиная с 2006 года USAID оказал помощь более 36 тысячам сирот и другим уязвимым людям", - говорится в заявлении посла США .

Американский центр в Минске, действовавший в составе отдела по связям с общественностью посольства США , помогал белорусам получать доступ к информации, образованию в области точных и естественных наук, американскому искусству и культуре, а также изучению английского языка.

Программы культурного и образовательного обмена Государственного департамента дали возможность более 5 тысячам белорусов повысить свою академическую и профессиональную компетентность в США .

Фишер заверила, что действия режима Александра Лукашенко не заставят США отказаться от работы по информированию и взаимодействию с людьми в интересах белорусского народа и развития отношений между гражданами двух стран.

Напомним, что дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси.

По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт, а штат посольства был максимально сокращен.

Ограничение численности сотрудников дипмиссии США Минск отменил в январе 2019 года.