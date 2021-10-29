Министр экологии объяснил свое решение уволиться критикой со стороны Данилова

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский объяснил свое решение уволиться критикой со стороны секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"15 октября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассматривался вопрос выполнения указов президента со стороны Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Я сделал доклад: считаю, что состояние выполнения указов далеко не самое плохое. Однако был также содоклад секретаря СНБО Алексея Данилова, и он отметил, что министерство несвоевременно выполняет указы президента. Для меня это прозвучало как оценка работы", - сказал Абрамовский.

Он подчеркнул, что не считает свою работу плохой, но не хочет работать в условиях отсутствия доверия.

"СНБО принял протокольное решение о признании работы министерства по выполнению указов президента неэффективным, с тем, чтобы обратиться к премьер-министру и "рассмотреть и принять необходимые решения". Я считаю, что в таких условиях, после заседания СНБО, я должен был принять цивилизованное решение и подать в отставку. Если нет доверия, и данные, которые выдает СНБО, отличаются от тех, которые готовит министерство – на то есть какая-то причина. Чтобы не искать источник этих причин, правильнее уйти с должности. Я не буду оценивать выводы аппарата СНБО", – сказал министр.

Напомним, что о возможной отставке Абрамовского начали говорить еще в сентябре, а 18 октября стало известно, что Абрамовский написал заявление об увольнении во время заседания фракции "Слуга народа".

Абрамовский был назначен министром по защите окружающей среды в июне 2020 года.