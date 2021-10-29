НАБУ завершило расследование против Злочевского

Дело касается попытки подкупить Холодницкого за $5 млн.

НАБУ завершило расследование против Злочевского
Микола Злочевський
Фото: burisma.com

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование против бывшего министра экологии Николая Злочевского.

С 28 октября стороне защиты открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта, сообщается на сайте НАБУ.

Злочевскому инкриминируют организацию попытки подкупа руководства антикоррупционных органов (ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 УКУ) для закрытия другого уголовного производства против него.

Напомним, в июне 2020 года антикорупуционные органы задержали бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову, бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко и одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрея Кичу.

Их поймали "на горячем" после передачи 5 млн долларов, которые предназначались руководителю САП Назару Холодницкому. По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с экс-министра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка.

Позже, в июле 2020 года, подозрение заочно получил и сам Злочевский.

Мазурова признала вину по ч. 4 ст. 369 УК Украины, договорилась о соглашении со следствием и получила условный срок.

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