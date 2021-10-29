Украина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - Кулеба

В следующем году страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений.

Украина и Турция могут подписать соглашение о создании ЗСТ в 2022 году, - Кулеба
Фото: telegraf.com.ua

Украина и Турция надеются подписать соглашение о зоне свободной торговли в феврале 2022 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в статье Atlantic Council.

Кулеба напомнил, что в следующем году страны будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим планируется провести заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией под сопредседательством обоих президентов.

"В настоящее время готовится ряд соглашений и документов к Стратегическому совету в следующем году. Обе стороны рассматривают встречу в феврале 2022 года как возможность наконец-то подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о свободной торговле после многих лет переговоров", - отметил глава МИД.

После вступления в силу, соглашение о свободной торговле значительно усилит торговые связи между двумя государствами и будет способствовать установлению новых деловых связей.

"Поскольку двусторонняя торговля стабильно растет, мы также планируем в ближайшее время провести совместную межправительственную торгово-экономическую комиссию", – добавил Кулеба.

Напомним, что Украина и Турция планировали закончить переговоры о создании ЗСТ еще в 2018 году, но до сих пор ее не подписали. Торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью LB.ua говорил, что в нынешнем виде соглашение может быть неравноценным.

22 сентября президент Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в США встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились активизировать работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

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