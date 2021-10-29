САП направила в суд еще одно дело против экс-нардепа Крючкова

Речь идет о завладении и легализации средств ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Запорожьеоблэнерго" на полмиллиарда гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд еще одно дело о преступной деятельности холдинговой компании "Энергосеть", главой правления которой был бывший народный депутат Дмитрий Крючков.

Речь идет о завладении и легализации средств ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Запорожьеоблэнерго" в сумме полмиллиарда гривен, информирует пресс-служба САП.

Бывшему главе правления ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову инкриминируют организацию завладения средствами ПАО "Черкассыоблэнерго" и ПАО "Запорожьеоблэнерго" и их легализацию, а также злоупотребление служебным положением.

Кроме того, бывшему директору по энергосбыту ПАО "Запорожьеоблэнерго" Игорю Корниленкову инкриминировано злоупотребление служебным положением; бывшей исполняющей обязанности главы правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Светлане Кузьминской - злоупотребление служебным положением, завладение средствами; Алексею Беспалову – злоупотребление служебным положением.

"На сегодняшний день досудебное расследование закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу. О дате и времени подготовительного заседания будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года САП направила в суд дело экс-нардепа Крючкова о злоупотреблениях на "Запорожьеоблэнерго". Это дело было возбуждено 4 декабря 2015 года и было первым в истории НАБУ и САП. Впоследствии Высший антикоррупционный суд назначил его для рассмотрения.

Крючков был народным депутатом с апреля 2006 по ноябрь 2007 года от Блока Юлии Тимошенко. Около трех лет экс-нардеп скрывался от следствия и был экстрадирован из Германии накануне президентских выборов в 2019 году.

После экстрадиции в Украину Крючков заявил о причастности к его незаконной деятельности бывших топ-политиков.