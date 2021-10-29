Саакашвили передумал обследоваться и лечиться
Экс-президент призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 29-й день голодающий в тюрьме в Рустави, заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку.
В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать за оппозицию во время второго тура муниципальных выборов, передает "Эхо Кавказа".
"Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии", - сказал Саакашвили.
Политик призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".
Накануне вечером Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.
В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей, отказавшись перевести его на госпитализацию в частную клинику.
По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией около медучреждения.
Экс-президент Грузии Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он тайно прибыл из Украины. Его отправили в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговоров за должностные преступления, в которых его обвинило правительство "Грузинской мечты".
В знак протеста он объявил голодовку с первого дня пребывания в тюрьме.
В воскресенье адвокат Саакашвили заявил, что власти готовятся "ликвидировать" экс-президента Грузии после перевода из камеры в тюремную больницу.
На прошлой неделе личный врач политика сообщил, что Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме.
Ранее врач по согласию Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".