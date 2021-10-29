Саакашвили передумал обследоваться и лечиться

Экс-президент призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, 29-й день голодающий в тюрьме в Рустави, заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур, облегчающих его голодовку.

В обращении к грузинскому народу он призвал граждан проголосовать за оппозицию во время второго тура муниципальных выборов, передает "Эхо Кавказа".

"Продолжение моей жизни полностью привязано к вашему завтрашнему решению и к победе Грузии", - сказал Саакашвили.

Политик призвал сторонников завтра вечером собраться у избирательных участков, чтобы "вместе защитить голоса".

Накануне вечером Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

В сегодняшнем обращении он говорит, что власти не учли главную рекомендацию врачей, отказавшись перевести его на госпитализацию в частную клинику.

По словам премьер-министра Грузии, власти таким образом хотят избежать столкновений сторонников Саакашвили с полицией около медучреждения.

Экс-президент Грузии Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября после того, как он тайно прибыл из Украины. Его отправили в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговоров за должностные преступления, в которых его обвинило правительство "Грузинской мечты".

В знак протеста он объявил голодовку с первого дня пребывания в тюрьме.

В воскресенье адвокат Саакашвили заявил, что власти готовятся "ликвидировать" экс-президента Грузии после перевода из камеры в тюремную больницу.

На прошлой неделе личный врач политика сообщил, что Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме.

Ранее врач по согласию Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемию (заболевание крови), и подчеркнул, что "ему категорически нельзя голодать".