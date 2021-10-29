Зеленский подписал указ о продлении персональных санкций против Йемена

Все стороны войны в Йемене грубо нарушают права человека.

Зеленский подписал указ о продлении персональных санкций против Йемена
Фото: OCHA

Президент Владимир Зеленский в четверг, 28 октября, ввел в действие решение СНБО от 15 октября о продлении персональных санкций против отдельных граждан Йеменской Республики.

Об этом сообщается в указе №555/2021.

В санкционный список входят шесть человек:

  • Абд Аль-Халик Аль-Хуси, военнокомандующий группировкой "Аль Хуси";
  • Абдалла Яхья Аль Хаким, один из руководителей "Аль Хуси"
  • Абдулмалик Аль-Хути, один из лидеров йеменских хуситов;
  • Ахмед Али Абдалла Салех, бригадный генерал;
  • Али Абдалла Салех, бывший президент Йемена, считается умершим;
  • Султан Салех Аида Аида Забин, директор Департамента уголовного розыска в Сане.

Санкции, предусматривающие запрет на въезд в Украину, блокирование активов и эмбарго на вооружения, будут действовать, по меньшей мере, до конца февраля 2022 года.

Напомним, что с 2014 года в Йемене продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и повстанческой группировкой хуситов, известной также как движение "Ансар Аллах", которое удерживает большую часть севера страны, включая столицу Сану.

По данным ООН, все стороны конфликта в Йемене грубо нарушают права человека. Примерами таких нарушений являются лишение людей доступа к пище и лекарствам, произвольные задержания, насильственные исчезновения, насилие над женщинами, включая изнасилование, пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

В ООН не исключают, что война в Йемене станет предметом разбирательства в Международном уголовном суде.

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