СБУ сообщила первое подозрение за демонтаж участков "трубы Медведчука"

Уголовное дело получил бывший главный инженер "Прикарпатзападтранса".

Фото: gp.gov.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное дело, касающееся халатного демонтажа участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" на территории Закарпатской области.

Первым подозреваемым стал бывший главный инженер ООО "Прикарпатзападтранс", сообщили в пресс-службе СБУ и Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что в течение 2018-2019 годов в результате частичного демонтажа подземных резервуаров нефтепродуктопровода, известного как "труба Медведчука", из-за ненадлежащего исполнения подозреваемым своих обязанностей нефтепродукты попали в почву в пределах села Росош на Свалявщине.

Главный инженер должен был принять меры по своевременной и надлежащей утилизации отходов и их обезвреживанию. Этого не сделали, и отходы из цистерн просто зарыли в грунт. Загрязнены 2 га земли, расположенной вблизи местного водозабора.

Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн.

Бывшему главному инженеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Фото: gp.gov.ua

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что в 2018 году проходящие по территории Украины участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая" были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, якобы аффилированным с Виктором Медведчуком. Сам политик отрицал свою причастность к их деятельности.

Президент Владимир Зеленский говорил, что предыдущие владельцы уничтожили около 400 км нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

19 февраля 2021 года СНБО принял решение о санкциях против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также других связанных с ними лиц.

После этого трубу арестовали и передали в управление "Укртранснефти".

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