РоSSийский суд объявил приговор крымским татарам "третьей Бахчисарайской группы" по делу "Хизб ут-Тахрир"

Оккупанты назначили им от 12 до 17 лет лишения свободы.

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор крымским татарам "третьей Бахчисарайской группы" по делу "Хизб ут-Тахрир". Четверо жителей Крыма получили от 12 до 17 лет лишения свободы, сообщает "Крымская солидарность".

Фото: Facebook Крымская солидарность

Сейтумера Сейтумерова оккупанты приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3,5 лет в тюрьме.

Его брат Осман Сейтумеров приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Рустем Сейтмеметов получил 13 лет колонии сурового режима и 3,5 года из них в тюрьме.

Амет Сулемайнов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из них 3,5 – в тюрьме.

Фото: Mumine Saliyeva

"Также им назначили ограничение свободы после освобождения - Сейтумеру Сейтумерову - год и 6 месяцев, другим - один год. Эти ограничения предполагают отсутствие возможности выехать за пределы муниципалитета, менять место жительства и работы без уведомления специальных органов", - сообщили активисты.

Оглашение приговора заняло 10 минут. Тем временем в Крыму задержали 28 активистов, вышедших на акцию поддержки обвиняемых.

"Третья Бахчисарайская группа" состоит из крымских татар Энвера Мустафаева, Амета Сулейманова, братьев Сейтумера и Османа Сейтемуровых, их дяди Рустема Сейтмеметова. Еще один фигурант, Сейтумер Сейтумеров, избежал ареста, поскольку находится в Киеве.

20 марта 2020 года оккупационные силовики пришли в их дома с обысками.

Мустафаев был отпущен после допроса. Остальным инкриминируют статью 205.5 УК РоSSии – организацию деятельности террористической организации и участие в ней. В материалах дела нет доказательств того, что мужчины вели подрывную деятельность. Однако есть аудиозаписи их разговоров на политические и религиозные темы. Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову назначили содержание под стражей, Амету Сулейманову – круглосуточный домашний арест.

По схожим обвинениям в Крыму уже арестованы или осуждены около 70 человек.

Религиозный центр "Хизб ут-Тахрир" в РоSSии и оккупированном ею Крыму считают террористической организацией. По мнению роSSийского правозащитного медиапроекта "ОВС-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" осуждают только за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

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