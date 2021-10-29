27 октября возле Новотошковского погиб контрактник из Запорожья

36-летний Виктор Рачугин служил с марта этого года.

В среду, 27 октября, во время обстрела в районе села Новотошковское Луганской области от вражеской пули погиб 36-летний Виктор Рачугин из Запорожья.

Об этом сообщили в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

"27 октября при выполнении боевой задачи погиб наш земляк, старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко старший солдат Виктор Рачугин", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.

facebook.com/ovk.zp.ua

Виктор Рачугин родился 31 января 1985 года в Запорожье, получил среднее специальное образование, работал по специальности. В марте 2021 года по контракту пошел служить в Вооруженные Силы Украины.

Как сообщалось, 27 октября роSSийские наемники 15 раз открывали огонь на Донбассе. По данным штаба, около Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вчера оккупанты 14 раз нарушили мирные договоренности и уже один раз - сегодня. 28 октября в результате вражеских действий были ранены два украинских бойца, сегодня - еще один. Раненые госпитализированы. Их состояние – средней тяжести.