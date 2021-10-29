В Симферополе задержаны 28 крымскотатарских активистов

Они устроили митинг в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир".

В Симферополе утром 29 октября оккупационные силовики задержали по меньшей мере 28 человек. Это - активисты, устроившие акцию поддержки обвиняемых в терроризме четырех крымских татар из "третьей Бахчисарайской группы" дела "Хизб ут-Тахрир".

Среди задержанных также двое журналистов, сообщили на странице Крымской солидарности в Facebook.

Сегодня Южный окружной суд Ростова-на-Дону (РоSSия) оглашает приговор по этому делу. Митинг собрался и возле этого суда, и в Крыму – около Крымского гарнизонного военного суда.

"В Крыму уже задержали 28 человек. Прямо сейчас в автозак в Симферополе завели двух снимавших журналистов "Крымской солидарности". Полицейские явно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им не выдвинули. У них есть удостоверения и редакционное задание", – сообщили активисты в 10:50.

Фото: Крымская солидарность

15 задержанных собираются отправить в "Центральный" отдел полиции, остальные – в "Киевский".

"Третья Бахчисарайская группа" состоит из крымских татар Энвера Мустафаева, Амета Сулейманова, братьев Сейтумера и Османа Сейтемуровых, их дяди Рустема Сейтмеметова. Еще один фигурант, Сейтумер Сейтумеров избежал ареста, поскольку находится в Киеве.

20 марта 2020 года оккупационные силовики пришли в их дома с обысками.

Мустафаев был отпущен после допроса. Остальным инкриминируют статью 205.5 УК РоSSии – организацию деятельности террористической организации и участие в ней. В материалах дела нет доказательств того, что мужчины вели подрывную деятельность. Однако есть аудиозаписи их разговоров на политические и религиозные темы. Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову назначили содержание под стражей, Амету Сулейманову – круглосуточный домашний арест.

По схожим обвинениям в Крыму уже арестованы или осуждены около 70 человек, сообщает Крымская солидарность.

Религиозный центр "Хизб ут-Тахрир" в РоSSии и оккупированном ею Крыму считают террористической организацией. По мнению роSSийского правозащитного медиапроекта "ОВС-инфо", членов ячеек религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" осуждают только за то, что они встречаются и читают религиозную литературу.

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