Польша отказалась платить Евросоюзу 1 млн евро в сутки из-за судебной реформы

Польша не будет платить связанные с судебной реформой штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза.

Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, передает DW.

" Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - заявил Зебро на брифинге в Варшаве.

Польский министр назвал штрафы Евросоюза "незаконными санкциями" и подчеркнул, что государство "не имеет права уступать беззаконию".

Напомним, 27 октября суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн. евро за невыполнение норм законодательства ЕС .

В октябре Конституционный суд Польши подтвердил главенство конституции страны над законами ЕС .

Еврокомиссия оспорила судебную реформу Польши в европейском суде, попросив остановить действие положений закона, запрещающих судьям применять определенные положения законодательства ЕС .