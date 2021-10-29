Польша отказалась платить Евросоюзу 1 млн евро в сутки из-за судебной реформы
Министр юстиции Збигнев Зебро назвал штрафы Евросоюза "незаконными санкциями".
Польша не будет платить связанные с судебной реформой штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза.
Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, передает DW.
"Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - заявил Зебро на брифинге в Варшаве.
Польский министр назвал штрафы Евросоюза "незаконными санкциями" и подчеркнул, что государство "не имеет права уступать беззаконию".
Напомним, 27 октября суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн. евро за невыполнение норм законодательства ЕС.
В октябре Конституционный суд Польши подтвердил главенство конституции страны над законами ЕС.
Еврокомиссия оспорила судебную реформу Польши в европейском суде, попросив остановить действие положений закона, запрещающих судьям применять определенные положения законодательства ЕС.
Поскольку Польша этого не сделала, суд ЕС наложил на нее штраф.