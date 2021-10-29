Польша отказалась платить Евросоюзу 1 млн евро в сутки из-за судебной реформы

Министр юстиции Збигнев Зебро назвал штрафы Евросоюза "незаконными санкциями".

Польша отказалась платить Евросоюзу 1 млн евро в сутки из-за судебной реформы
Фото: telegraf.com.ua

Польша не будет платить связанные с судебной реформой штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза.

Об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, передает DW.

"Польша не может и не должна платить ни одного злотого", - заявил Зебро на брифинге в Варшаве.

Польский министр назвал штрафы Евросоюза "незаконными санкциями" и подчеркнул, что государство "не имеет права уступать беззаконию".

Напомним, 27 октября суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн. евро за невыполнение норм законодательства ЕС.

В октябре Конституционный суд Польши подтвердил главенство конституции страны над законами ЕС.

Еврокомиссия оспорила судебную реформу Польши в европейском суде, попросив остановить действие положений закона, запрещающих судьям применять определенные положения законодательства ЕС.

Поскольку Польша этого не сделала, суд ЕС наложил на нее штраф.

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