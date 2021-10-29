США призвали снять ограничения на поставки летального оружия Украине

"Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для своей защиты".

США призвали снять ограничения на поставки летального оружия Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

Соединенные Штаты Америки, оказывающие Украине помощь летальным оружием оборонительного характера для защиты от роSSийской агрессии, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее оборонной поддержки.

Об этом заявила помощник министра обороны США Лора Купер в ходе онлайн-мероприятия "Усилия США в области безопасности и обороны в регионе Черного моря", проведенного Центром стратегических и международных исследований.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть, - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи", - сказала Купер, слова которой цитирует "Укринформ".

Представитель Пентагона напомнила о передаче Украине, а также Грузии новейших противотанковых систем "Джавелин", что стало ярким примером того, как США обеспечивают помощь летальным оружием.

"Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для своей защиты", - отметила Купер. Для этого, по ее словам, должны быть сняты все преграды.

В то же время она подчеркнула, что Украина и в дальнейшем находится в фокусе внимания США, и "мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты".

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала на том, что США поддерживают их проведение.

Как сообщалось, в октябре в Украину из США была доставлена международная помощь в сфере безопасности на 60 млн долларов в рамках договоренностей, достигнутых во время визита Президента Владимира Зеленского в США в сентябре этого года. Помощь предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

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