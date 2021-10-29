Антикоррупционный суд назначил 3,8 млн гривен залога экс-заместителю Труханова

Высший антикоррупционный суд в четверг, 28 октября, применил меру пресечения в размере 3,8 млн гривен залога к бывшему заместителю мэра Одессы.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

Подозреваемый, имя которого не указывается, вместе с мэром Геннадием Трухановым фигурирует по делу о незаконном отчуждении земельных участков в Одессе. По данным агентства "Интерфакс-Украина", это Петр Рябоконь, которого уволили с должности вице-мэра еще в апреле 2020 года.

Ему инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, детективы НАБУ считают, что в 2015-2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 га. Из-за этого город потерял более 558 миллионов гривен. Общий ущерб городского бюджета от действий преступной организации следствие оценило в 689 миллионов гривен.

Основную выгоду от схемы якобы получал одесский бизнесмен Владимир Галантерник, которого следствие считает организатором преступной схемы.