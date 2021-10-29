Кабмин одобрил Стратегию интеграции переселенцев

Документ предусматривает меры, направленные на устранение препятствий для ВПЛ в реализации их основополагающих прав.

Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 октября одобрил "Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2024 года".

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Ключевая цель Стратегии - создание условий для интеграции ВПЛ в принимающие территориальные общины. Документ предусматривает меры, направленные на устранение препятствий для ВПЛ в реализации их основных прав, в частности полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также о создании условий для развития потенциала ВПЛ на новом месте жительства", - говорится в сообщении.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что на сегодняшний день в Украине насчитывается более 1,4 млн ВПЛ. По его словам, эти люди хотят ощущать перспективу.

"Перед нами много задач, варианты решения которых предлагаются этим документом: от создания условий для интеграции ВПЛ в принимающие территориальные общины; обеспечение полного доступа к административным, социальным и другим услугам; обеспечение доступа к образованию; создание условий для развития потенциала ВПЛ на новом месте жительства и к решению элементарных социальных потребностей, таких как трудоустройство и обеспечение жильем", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что операционный план реализации Стратегии по сути является перечнем конкретных задач и мер с указанием соответствующих результативных показателей.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

29 сентября Кабинет Министров на своем заседании утвердил план мер по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма.