Разумков решил создать собственную политическую силу

"Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям".

Бывший глава парламента, народный депутат Дмитрий Разумков объявил о намерении создать новую политическую силу.

Об этом он заявил в эфире программы на канале "Украина 24".

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем... будем возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди... Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше года. И я все буду делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - сказал Разумков.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы дальше развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям" .

Напомним, 7 октября Верховная Рада освободила Дмитрия Разумкова от обязанностей спикера Верховной Рады, которые он исполнял почти два года. На его место был назначен бывший первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Ранее Дмитрий Разумков заявлял, что планирует сформировать собственную команду после отзыва с должности.