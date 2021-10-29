"Прогнозируемое решение так называемого "суда", - МИД о продлении ареста Джелялу в оккупированном Крыму

"РФ должна освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму".

"Прогнозируемое решение так называемого "суда", - МИД о продлении ареста Джелялу в оккупированном Крыму
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Решение так называемого "суда Симферополя" о продолжении сроков содержания под стражей первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу было предсказуемым. МИД Украины требует от РФ освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом в Twitter сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

“Прогнозируемое решение так называемого "суда Симферополя" о продлении сроков содержания под стражей Нариману Джелялу, а также братьям Асану и Азизу Ахтемовым до 23 января 2022 года. РФ должна освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму”, - написала Джеппар.

Передбачуване рішення так званого "суду Сімферополя" щодо продовження строків тримання під вартою Наріману Джелялу, а також братам Асану та Азізу Ахтемовим до 23 січня 2022р. РФ має звільнити усіх незаконно затриманих та засуджених громадян України в тимчасово окупованому Криму. pic.twitter.com/rBPytPZLKq

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 28, 2021

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар – двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых – в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что сотрудники роSSийской спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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