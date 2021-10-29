В Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов Януковича

Речь идет о сумме в 70 миллионов швейцарских франков.

В Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов Януковича
Фото: 1fin.biz

Швейцария получила положительный ответ от Украины по завершению судебных процедур, необходимых для возвращения замороженных активов бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, сообщает "Укринформ".

“Мы заметили и сигнализировали Украине, что остается три года (пока активы Януковича и его окружения будут оставаться замороженными в Швейцарии - ред.), но мы получили положительный ответ в том смысле, что проходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере изменится, эти средства вернулись в Украину”, - сказал Кассис на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

По словам представителя Швейцарии, речь идет о сумме 70 миллионов швейцарских франков.

Вице-президент добавил, что обсуждал этот вопрос во время сегодняшней встречи с Кулебой и в прошлом году во время Международной конференции по реформам в Украине в Вильнюсе.

С 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около 69 млн долларов). Впоследствии в Генпрокуратуре сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, принадлежавшего приближенному к так называемой семье Януковича человеку. Цена 500 кг золота – более $20 млн.

Сам Янукович утверждал, что "ни денег, ни имущества за границей у него нет и никогда не было".

В Украине ГПУ арестовала средства экс-президента на сумму около $127 млн. Госслужба финмониторинга также заблокировала активы 19 компаний-нерезидентов, связанных с окружением Януковича, на сумму $1,34 млн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Зеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧЗеленский внес изменения в указ об отборе кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Заробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два годаЗаробитчане из Украины смогут получить разрешение на работу в Польше сразу на два года
Блок рекламы


Похожие новости
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Болгария внесла Украину в "красную" карантинную зонуБолгария внесла Украину в "красную" карантинную зону
Украину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТОУкраину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО
В Украину прибыла третья партия военной помощи от СШАВ Украину прибыла третья партия военной помощи от США
ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
ГБР заподозрило причастность Медведчука к импорту в Украину роSSийского дизеля по заниженным ценамГБР заподозрило причастность Медведчука к импорту в Украину роSSийского дизеля по заниженным ценам
ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса — СМИЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса — СМИ
Судьба "кредита Януковича" может решиться до конца годаСудьба "кредита Януковича" может решиться до конца года
Глава Пентагона прилетел в Украину
В Турции умер разработчик боевых беспилотников, которые поставляют в УкраинуВ Турции умер разработчик боевых беспилотников, которые поставляют в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости