В Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов Януковича

Швейцария получила положительный ответ от Украины по завершению судебных процедур, необходимых для возвращения замороженных активов бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил вице-президент и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис, сообщает "Укринформ".

“Мы заметили и сигнализировали Украине, что остается три года (пока активы Януковича и его окружения будут оставаться замороженными в Швейцарии - ред.), но мы получили положительный ответ в том смысле, что проходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере изменится, эти средства вернулись в Украину”, - сказал Кассис на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве .

По словам представителя Швейцарии, речь идет о сумме 70 миллионов швейцарских франков.

Вице-президент добавил, что обсуждал этот вопрос во время сегодняшней встречи с Кулебой и в прошлом году во время Международной конференции по реформам в Украине в Вильнюсе.

С 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 млн швейцарских франков (около 69 млн долларов). Впоследствии в Генпрокуратуре сообщили, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота, принадлежавшего приближенному к так называемой семье Януковича человеку. Цена 500 кг золота – более $20 млн.

Сам Янукович утверждал, что "ни денег, ни имущества за границей у него нет и никогда не было".

В Украине ГПУ арестовала средства экс-президента на сумму около $127 млн. Госслужба финмониторинга также заблокировала активы 19 компаний-нерезидентов, связанных с окружением Януковича, на сумму $1,34 млн.